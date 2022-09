Amichevole Iran-Senegal: Ballo-Touré partirà dalla panchina

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle 16.30, il Senegal di Fodé Ballo-Touré scenderà in campo in amichevole contro l'Iran: il terzino sinistro rossonero non verrà schierato dal primo minuto dal ct Aliou Cissé, ma partirà inizialmente dalla panchina. Il match si giocherà alla Trenkwalder Arena di Maria Enzersdorf in Austria.