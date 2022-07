MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani, alle ore 18:00, Marsiglia e Milan scenderanno in campo al Velodrome per un'amichevole pre-campionato. La diretta della quarta trasferta stagionale dei rossoneri sarà visibile in esclusiva su Sportitalia e, in streaming, sul sito ufficiale dell'emittente televisiva.