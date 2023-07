Amichevoli, Fiorentina ko 5-0 con la Stella Rossa

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - Pesante sconfitta della Fiorentina stasera a Belgrado contro la Stella Rossa: la squadra viola è uscita dal Marakàna con cinque gol subiti, tutti nel primo tempo, dopo appena 27 minuti. E' stato Olayinka a sbloccare già al 9' sfruttando una disattenzione di Martinez Quarta, poco dopo ha raddoppiato Krasso, quindi tris di Ivanic, ancora Olayinka e infine Bukari su rigore appena conquistato. Per la Fiorentina, scesa in campo con l'ex Jovic in attacco sostenuto da Ikoné, Bonaventura e Sabiri, unico neo acquisto fra i titolari (gli altri, Arthur e Parisi, sono subentrati a inizio ripresa), si è trattato del primo test internazionale in questo periodo di preparazione.

Molti gli errori commessi, soprattutto in fase difensiva, contro la formazione serba che parteciperà alla Champions ed è prossima a iniziare il campionato (il 30 luglio), ma anche in fase di costruzione e offensiva la Fiorentina, arrivata a Belgrado stamani per il volo cancellato ieri per il troppo vento, ha faticato molto. A meno di un mese dal via della Serie A a Italiano e alla società il lavoro non manca di certo. (ANSA).