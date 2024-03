Ammonizione Tomori: Leao ironizza sui social con... Barella

Ieri sera, nei minuti finali di Fiorentina-Milan, Fikayo Tomori è stato ammonito dall'arbitro Maresca dopo aver allontanato di qualche metro il pallone sul fondo, dopo che lo aveva difeso con il corpo da un giocatore viola. Un'ammonizione che, a livello di regolamento, ci può stare ma che il difensore inglese non ha preso benissimo. Forse per il metro di giudizio utilizzato nel corso della stagione in altri contesti. E a questo proposito ci ha pensato Rafael Leao a farlo notare, direttamente tramite il suo profilo di X, ricondividendo un paragone con una situazione che aveva avuto come protagonista Niccolò Barella, centrocampista dell'Inter.

Ieri, nel post gara, Leao ha ricondiviso il tweet di un account milanista che paragonava le due situazioni: Tomori che con la punta allontana di un paio di metri il pallone (che sarebbe stato comunque in possesso del Milan) e Barella che in Inter-Verona, dopo un fallo fischiato agli Scaligeri, prende il pallone con le mani in mezzo al campo e lo rinvia con forza molto lontano. Per questo gesto, ben più plateale, il nerazzurro non fu ammonito. Leao ha ricondiviso il tweet con l'emoji degli occhi sbarrati.