Ancelotti: "90' di insulti, capisco Mou"

(ANSA) - NAPOLI, 9 NOV - "Capisco Mourinho: 90' di insulti non sono facili da sopportare. E poi ha fatto un gesto ironico, non è stato pesante". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta le polemiche per il gesto di stizza finale del tecnico del Manchester United nello Juventus Stadium, dopo la vittoria di Champions. "E' vero, abbiamo delle responsabilità come tecnici - ha aggiunto Ancelotti, che nella partita del Napoli in casa Juve fu a lungo insultato dai suoi ex tifosi- ma deve finire questa storia degli insulti continui, e non dico solo a Torino. Succede in tutti gli stadi italiani".