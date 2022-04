Ancelotti: "Berlusconi era un genio, ma non è vero che mi dettasse le formazioni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, si è così espresso in una lunga intervista al programma TV Universo Valdano sul suo periodo al Milan con Berlusconi: "La sua sfida era vincere in due anni e ci è riuscito. Abbiamo vinto la Coppa dei Campioni nel 1989 e nel 1990. L'ho anche votato alle elezioni, era un genio. Quando allenavo gli piaceva parlare di calcio, ma veniva sempre da me quando le cose andavano bene, mai quando andavano male. Spesso mi parlava di giocare con tre attaccanti. Voleva che mettessi Kaká, Inzaghi e Shevchenko. Girava la leggenda che mi dettasse le formazioni, ma non è vero. Un presidente non mi ha mai detto di mettere questo giocatore o l'altro".