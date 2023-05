Ancelotti-Brasile, Stramaccioni: "Persona ideale per il talento del Brasile"

MilanNews.it

Andrea Stramaccioni, opinionista di Dazn e allenatore, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 a Tutti Convocati, commentando così la possibilità che Carlo Ancelotti lasci Madrid per la panchina del Brasile: "Credo che l'unica incertezza che possa avere Ancelotti riguardo al Brasile, sempre che ci sia, possa essere per il rispetto che nutre nei confronti del Real Madrid. E' la persona ideale per allenare il talento e la patria del talento è il Brasile"