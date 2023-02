Ancelotti cercato dal Brasile: "Con i brasiliani del Real ci scherziamo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Nonostante le smentite ufficiali, Carlo Ancelotti sembra essere davvero la prima scelta della Federcalcio brasiliana per ereditare il posto lasciato vacante da Tite. Lo credono anche i nazionali del Real: "I brasiliani scherzano con me sull'argomento, ma restano battute. La realtà è che ho un contratto fino al 2024", ha detto il tecnico italiano in conferenza stampa.