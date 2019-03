Ancelotti, chiudere a Napoli' E' ipotesi

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAR - "E' un'ipotesi che posso considerare quella di chiudere la carriera qui ma è un discorso a lungo termine, non ho mai pensato alla pensione". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, commentando le parole del presidente De Laurentiis che ha definito "il regalo più bello" se il tecnico rimanesse a lungo in azzurro. "Io mi trovo bene qui e la società si trova bene con me, quindi non si può mettere un limite". Ancelotti, alla vigila della gara contro la Juventus ha parlato anche del San Paolo che domani tonerà ad essere pieno: "Domani lo stadio ci aiuterà, a Napoli c'è un'atmosfera speciale in questa vigilia ma anche tra i giocatori perché giochiamo contro i primi della classe e ci tengono a fare bella figura e vincere".