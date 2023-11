Ancelotti così su Brahim: "Ha giocato nel mio Milan, gli voglio bene"

Ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti in vista del match di Champions League del suo Real Madrid contro il Braga: interessante l'estratto riguardante Brahim Diaz.

A gennaio si aspetta qualcosa dal mercato?

"Non credo che faremo nulla in inverno, avremo di nuovo con noi i nostri infortunati, per questo non agiremo in entrata"

Favorite per la vittoria della Champions?

"Sempre le solite, non ci saranno sorprese ma dico Bayern, City e le spagnole"

Come sta Brahim Diaz?

"Ci ho parlato e so che non ha avuto finora molto spazio, ma secondo me può darci qualcosa perchè è molto professionale soprattutto. Io contro di lui? Onestamente no, anzi.. è un ragazzo speciale perchè ha giocato nel Milan".