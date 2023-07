Ancelotti CT del Brasile, Lula scettico: "Perché non risolve prima i problemi dell'Italia?"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Carlo Ancelotti sarà il prossimo commissario tecnico del Brasile. Una notizia accolta con grande entusiasmo nel Paese sudamericano, anche se c'è chi mostra perplessità. Il presidente Lula, nel corso di un'intervista al canale televisivo SBT, ha dichiarato: "Ancelotti mi piace ma non è mai stato allenatore dell'Italia. Perché non risolve i problemi dell'Italia, che non ha partecipato all'ultimo Mondiale? È molto facile guidare una squadra in Europa con undici giocatori forti. Quello che è difficile è venire qui e guidare il Corinthians. Vorrei vederlo all'opera in questa situazione".