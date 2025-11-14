Ancelotti e le favorite al Mondiale: "Le solite, ma ci saranno sicuramente sorprese"

Carlo Ancelotti, CT del Brasile, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha fatto le sue previsioni sul Mondiale: "Le solite. Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Argentina, Portogallo. Ma occhio, con 48 squadre ci saranno sicuramente sorprese. Domani giochiamo con il Senegal che ha battuto 3-1 l'Inghilterra, sono fortissimi .Cosi come il Marocco che sta facendo benissimo. Bisogna essere pronti e preparati".

LE DICHIARAZIONI DI ANCELOTTI SU MODRIC

Modric? Sono contentissimo che stia rimanendo sui suoi altissimi livelli, e la cosa per me non è assolutamente sorprendente. Sapevo che avrebbe fatto bene perché ha l’obiettivo del Mondiale, gioca una volta a settimana e l’anno scorso nel mio Madrid è stato l’unico giocatore che non ha saltato un solo allenamento. Come fa? Genetica e serietà, è semplice. Se è lui che è un fenomeno o la Serie A che è un campionato per vecchi? Non scherziamo, rimane a un livello altissimo, è ancora uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione. Ho letto che si parla di un altro anno di contratto, può farlo senza problemi".

