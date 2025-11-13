Ancelotti: "Fare il CT è un lavoro diverso, più riflessivo"

vedi letture

Carlo Ancelotti si è raccontato in una lunga intervista ad AS e, a proposito del suo nuovo ruolo da CT del Brasile, ha dichiarato: "È un sogno preparare un Mondiale con la nazionale pentacampione. Fare il CT è un lavoro diverso, più riflessivo, e mi piace molto. Ho preso la decisione giusta".

STRAMACCIONI E IL PARAGONE SCOMODO TRA CHIVU E ANCELOTTI

Andrea Stramaccioni ha parlato sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L'opinionista sportiva ha affrontato diversi argomenti parlando anche di Christian Chivu, proponendo un paragone molto importante con un allenatore che ha fatto la storia al Milan e non solo: "Aveva stile già da giocatore, da tecnico mi ricorda Ancelotti".