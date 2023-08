Ancelotti: "Fiducia in Lunin. Vedremo se inserire un altro portiere nella nostra rosa"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Ho totale fiducia in Lunin, però nei prossimi giorni vedremo se inserire un altro portiere nella nostra rosa di prima squadra". Alla vigilia della prima di campionato, sul campo dell'Athletic Bilbao, Carlo Ancelotti parla delle conseguenze dell'infortunio a Thibaud Courtois che ha privato il Real Madrid del suo n.1 titolare, che dovrà rimanere fermo a lungo. Ma come deve essere, per Ancelotti, questo eventuale nuovo estremo difensore del Real? "Deve parare con le mani - risponde -. Per prima cosa deve saper parare, come dico a tutti miei portieri. Devono essere bravi con le mani, per le cose da fare con i piedi è meglio contare su dei bravi attaccanti".

"Ieri per noi non è stato un bel giorno - aggiunge il tecnico delle 'merengues' -, ma nel calcio cose del genere possono capitare e a noi è successo con Courtois. Siamo tristi per lui, ma ho totale fiducia in Lunin, che ha talento. Comunque fino al 31 agosto c'è tempo, e dietro a lui (Lunin ndr) ci sono dei ragazzi con un grande potenziale ma che sono molto giovani, come Fran che ha 17 anni". (ANSA).