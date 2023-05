Ancelotti: "Il Brasile? Fesseria che ci sia data limite"

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Del mio futuro e dell'ipotesi Brasile non parlo: dico solo che e' una fesseria che esiste una data limite per rispondere alla Selecao, perche' io non ho parlato con nessuno". Alla vigilia del turno di Liga contro la Real Sociedad, a San Sebastian, Carlo Ancelotti fa melina sulle sirene brasiliane, e risponde alle domande della stampa spagnola ridendo.

Il tecnico italiano ha reso omaggio allo scudetto del Barcellona in arrivo: "E' stato continuo per tutta la stagione, se lo vince sara' perche' lo ha meritato", e ha parlato anche della stagione Real, dicendosi d'accordo col greco della Nba, Antetokounmpu: "Sono d'accordo al 100% con le sue parole: nello sport non esiste fallimento, si perde molto piu' di quello che si vince. Anche se il mio palmares..." (ANSA).