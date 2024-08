Ancelotti ironico: "Bellingham risponde a Vinicius e non a me"

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Bellingham dà più retta a Vinicius che ad Ancelotti. E' il succo di un aneddoto divertente raccontato dal tecnico del Real Madrid ai giornalisti in ritiro. Mancano ancora sette giocatori al gruppo dei Galacticos, in ritardo giustificato per gli impegni estivi con le nazionali, e tra questi il fuoriclasse inglese. "Ieri mi sono arrabbiato con Bellingham - ha detto sorridendo 'Carletto' - perché l'ho chiamato e non mi ha risposto.

Allora ho detto a Vinicius di chiamarlo lui e subito gli ha risposto. Poi me lo ha passato ...". Secondo la stampa spagnola l'episodio sarebbe la prova dell'ottimo rapporto tra il centrocampista offensivo e la pirotecnica punta brasiliana dei campioni d'Europa in carica, Jude e Vini come vengono chiamati affettuosamente dai tifosi. (ANSA).