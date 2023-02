Ancelotti: "Maldini a 39 anni si allenava una volta a settimana ma alla fine giocava"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sull'esclusione di Sergio Ramos dalla Nazionale spagnola: "Se un giocatore è capace non importa quale sia la sua età. Avere 17 anni non ti obbliga a giocare se non lo meriti e lo stesso vale al contrario per chi ne ha 35, 36 o 37. Quando ho lanciato un portiere di 17 anni, Buffon (a Parma, ndr) è perché era bravissimo, e così è stato fino a 40 anni. Lo stesso per Maldini, a 39 anni si allenava una volta a settimana soltanto ma alla fine giocava lui perché era meglio degli altri".