Ancelotti nella storia, terzo successo mondiale. Come lui solo Guardiola e Carlos Bianchi

© foto di Federico Titone

Carlo Ancelotti nella storia del calcio. Il Real Madrid si è laureato campione del mondo battendo l'Al Hilal in finale per 5-3, con questo successo il tecnico italiano diventa uno dei tre allenatori ad aver vinto per tre volte il Mondiale per Club (compreso anche il vecchio format della competizione). Ancelotti ci è riuscito per due volte con il Real Madrid e una con il Milan. Come lui solo Pep Guardiola (due volte con il Barcellona e una con il Bayern) e Carlos Bianchi (Due successi con il Boca e uno con il Velez).