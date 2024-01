Ancelotti: "Non lo dico io, me lo ha detto ieri Sacchi al telefono: per vincere..."

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di Copa del Rey contro l'Atlético Madrid, che si disputerà al Metropolitano. L'allenatore del Real Madrid non ha dato importanza alle dichiarazioni di Diego Simeone, che ha annunciato il mancato pasillo per i vincitori della Supercoppa spagnola: "La squadra sta bene, sarà un'altra partita molto complicata, l'Atletico è una rivale che si è fatto valere in Supercoppa, la partita è stata alla pari. Ci aspettiamo una partita ancora più complicata, loro giocano in casa e stanno facendo molto bene. Ogni match è diverso, non è una partita di campionato, dobbiamo tenerne conto. Possono esserci tempi supplementari, rigori... non conta quello che abbiamo fatto finora".

Come sta Rodrygo: "Domani sarà disponibile per giocare. Sta benissimo, è stato decisivo in Supercoppa; è in un buon momento, è tornato ai massimi livelli".

Rotazioni: "Metterò in campo la migliore squadra possibile, tenendo conto della fatica. Abbiamo avuto tanti infortuni ma abbiamo resistito. L'intensità degli allenamenti ci aiuta, c'è competizione e la condizione è buona per questo motivo".

La crescita di Brahim Diaz: “È tornato dopo gli anni al Milan con più conoscenze a livello tattico e con più gamba, è più potente. Negli spazi stretti si fa valere tantissimo, è importante in difesa, lavora tantissimo in qualsiasi posizione. Fa bene ovunque lo schieri, ci sta aiutando tantissimo, è molto completo".

La situazione di Xavi: "Non ho messo nessuno alle corde, rispetto tutti i miei colleghi. È un lavoro molto complicato e sappiamo benissimo che quando le cose non vanno bene la responsabilità è dell'allenatore. Spero che tutto vada bene, ha tutti gli strumenti per fare bene il suo lavoro".

L'Atletico non farà il pasillo: "Ognuno fa quello che vuole, io non mi intrometto in questa cosa. Quando toccherà a noi scegliere, prenderemo la decisione migliore".

Allenatore realizzato: "Mi piace l'atmosfera che c'è qui, in società, nello spogliatoio, penso che il successo sia soprattutto dovuto a questo: un gruppo motivato, un forte spirito di squadra. Non dobbiamo dimenticare che la squadra gioca un buon calcio, è solida, ha le idee chiare, queste sono le tre componenti che ti danno il successo. Non lo dico io, me lo ha detto ieri Sacchi al telefono".