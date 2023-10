Ancelotti: "Non mi ha sorpreso la ripresa del Milan dopo il derby. Hanno fatto un'ottima campagna acquisti"

vedi letture

Intervenuto "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio Uno, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato così del Milan e della corsa scudetto come riporta gianlucadimarzio.com: "Non mi ha sorpreso la ripresa del Milan dopo la sconfitta nel derby con l'Inter. I rossoneri hanno fatto un'ottima campagna acquisti, hanno preso giocatori di esperienza come Pulisic e Loftus-Cheek e alcuni giovani interessanti. Il Milan, a parte il derby, sta facendo bene, anche in Europa. Per lo scudetto oltre all'Inter ci sono anche il Napoli e la Juve, che senza coppe europee può dire la sua".