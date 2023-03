Ancelotti: "Real, non sottovalutare il Liverpool"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Il messaggio è semplice. Non è nostra idea fare calcoli. Dobbiamo entrare in campo con la volontà di vincere la partita". Carlo Ancelotti carica il Real Madrid in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool domani al Bernabeu per evitare che i "blancos" possano sentirsi appagati dopo la vittoria per 5-2 dell'andata in Inghilterra. I "reds" sono reduci dalla sconfitta in Premier per 1-0 con Bournemouth ma soltanto otto giorni fa sono stati capaci di segnare 7 reti al Manchester United.