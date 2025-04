Ancelotti: "Real? Parleremo del futuro alla fine della stagione"

vedi letture

Si deciderà tutto al termine della stagione. Carlo Ancelotti è stato chiaro in conferenza stampa, il focus al momento è tutto sul campo e non su quello che potrà essere il suo futuro all'interno del club spagnolo: "Questa è una domanda a cui non devo rispondere - ha ribadito il tecnico italiano - il contratto è abbastanza chiaro: mi resta un altro anno. Parleremo del futuro alla fine della stagione, come sempre. Non ho nulla da aggiungere in questo senso. Il club mi aiuta sempre e mi sostiene. Soprattutto nei momenti di difficoltà".

Negli ultimi giorni, infatti, Ancelotti era finito sul banco degli imputati per via del 3-0 incassato in casa dell'Arsenal che di fatto complica il cammino in Champions League da parte dei blancos che ora al Bernabeu dovranno compiere una vera e propria impresa.

In cima alla lista delle merengues in caso d'addio di Ancelotti c'è ovviamente Xabi Alonso, anche se il tecnico ha rispedito al mittente le voci su un suo possibile futuro a Madrid: "Sono solo speculazioni. Non ho nulla di nuovo da dire. Come ti aspettavi", ha risposto con ironia al giornalista che ha posto la domanda in conferenza stampa. Una partita a scacchi, con Carletto chiamato all'ennesima impresa europea della sua carriera.