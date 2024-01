Ancelotti risponde a Laporta: "Sappiamo tutti cosa è successo negli ultimi 23 in Spagna..."

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, nel corso degli ultimi giorni aveva usato l'espressione del 'campionato falsato' per commentare la discussa vittoria dei rivali del Real Madrid sull'Almeria nell'ultima giornata. Non è tardata ad arrivare la risposta direttamente dalla bocca di Carlo Ancelotti, tecnico madrileno ed ex milanista, che ha risposto a tono facendo rierimento al Caso Negreira che ha coinvolto il Barcellona e gli arbitri.

Le parole di Ancelotti: "Durante la settimana si è parlato molto ma io penso che non bisogna sviare il tiro. Tutto il mondo sa cosa è successo negli ultimi 23 anni nel calcio spagnolo. La Liga non è falsata ma il calcio spagnolo ha avuto un problema sul quale la procura e la polizia stanno indagando”.