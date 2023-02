Ancelotti: "Simeone? Penso non abbia nulla da imparare, ma passando del tempo assieme..."

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato contro l'Atletico Madrid:

Cosa può imparare da lei Simeone?

"Vorrei passarci del tempo, ama il calcio quanto me. Onestamente penso non abbia nulla da imparare, ma passando del tempo assieme potremmo conoscere il lavoro l'uno dell'altro. Vorrei per esempio sapere come si sta preparando per domani".