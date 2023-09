Ancelotti sulla Champions: "Spero in un'italiana in finale con il Real Madrid"

(ANSA) - ROMA, 19 SET - La scorsa stagione in Champions le squadre italiane "sono andate alla grande, portandone tre molto avanti e una in finale. Poi ci sono state tre italiane nelle tre finali europee. Quindi il calcio italiano l'anno scorso hanno fatto molto bene. Speriamo che lo facciano anche quest'anno, però insieme al Real Madrid". E' l'auspicio espresso da Carlo Ancelotti, a Sky Sport. I madrileni esordiranno domani contro l'Union Berlino. "La Champions è una grande ambizione, ci dà grande motivazione - ha detto Ancelotti - È qualcosa di speciale per questo club, lo è sempre stato e sempre lo sarà.

È la competizione per noi più importante". L'obiettivo è vincerla ancora, anche se sarà "molto difficile. Però siamo il club che l'ha vinta più volte. Chiaramente si inizia con l'obiettivo di ripetersi, poi vedremo come si evolve questa stagione". In conferenza stampa, Ancelotti è poi tornato sugli obiettivi del Real Madrid ("possiamo dire di voler arrivare tra le prime quattro senza troppe pressioni") e ha indicato una sua favorita per la competizione: "Il Manchester City, perché ha una rosa che gli ha permesso di vincere l'anno scorso e non hanno cambiato molto". (ANSA).