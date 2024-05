Ancelotti: "Xavi? Quando non c'è un buon rapporto tra società e tecnico meglio separarsi. A me è successo con Napoli, Bayern e Chelsea"

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "È molto maturo, serio, non sembra un ventenne. Jude è più un fratello che un figlio. Tanta serietà, tantissima professionalità, poco ego". Alla vigilia della finale di Champions con il Dortmund, Carlo Ancelotti elogia il gioiellino del suo Real, Jude Bellingham. "In lui c'è davvero pochissimo ego - le parole del tecnico italiano in un'intervista a 'El Chiringuito de Jugones' - e questo è un aspetto molto importante di questa squadra". Parlando del futuro Ancelotti ha spiegato che la perdita di Kroos (il tedesco ha annunciato che si ritirerà dopo gli europei) condizionerà l'assetto della squadra costringendolo a giocare in modo diverso.

Quanto al possibile arrivo di Mbappè ha preferito non sbilanciarsi: "Ci adatteremo ai giocatori che avremo, questo è sicuro". Una battuta anche sul licensiamento di Xavi al Barcellona: "Fa parte del lavoro di un allenatore, Xavi lo capirà. Quando non c'è un buon rapporto tra società e tecnico la cosa migliore è separarsi. A me è successo con Napoli, Bayern e Chelsea. La separazione gli fa bene". (ANSA).