Anche Allegri e la Juventus si stringono attorno a Maignan dopo il caso di Udinese-Milan

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, durante la conferenza stampa al termine del match contro il Lecce ha commentato l'episodio che ha coinvolto Mike Maignan durante la sfida contro l'Udinese: "La Juventus è contro il razzismo e contro gli ignoranti. Dobbiamo essere più forti contro queste situazioni, siamo vicini a chi le subisce". Il portiere francese del Milan, durante il primo tempo del match di ieri, è stato bersagliato dai tifosi di casa con insulti razzisti.

Duro l'attacco anche da parte di Gianni Infantino, presidente della FIFA che ha chiesto lo 0-3 a tavolino: "Gli eventi di sabato a Udine e Sheffield sono assolutamente ripugnanti e del tutto inaccettabili. Non c'è posto per il razzismo né per altre forme di discriminazione, nel calcio così come nella società. I giocatori interessati da quanto accaduto sabato hanno il mio pieno supporto. È necessario che TUTTE le parti interessate agiscano, a partire dall'istruzione nelle scuole, affinché le future generazioni comprendano che questo non è parte del calcio né della società".