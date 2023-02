Anche Calabria lavora a parte: prossimi allenamenti decisivi ma non si vuole rischiare

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Calabria, così come Ismael Bennacer, continua a lavorare a parte (come ha riportato anche ieri MilanNews.it, QUI) ed è in forte dubbio per l'Atalanta. Peril capitano rossonero saranno decisivi i prossimi allenamenti anche se lo staff non vuole rischiare nulla e potrebbe decidere di puntare direttamente all'impegno del weekend successivo contro la Fiorentina.