Anche Furlani raggiunge Ibrahimovic e Moncada a Milanello

Dopo l'arrivo di Paulo Fonseca, al centro sportivo di Milanello sono arrivati anche Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. La dirigenza si riunisce dunque, oggi in quel di Carnago per salutare l'ex allenatore e accogliere quello nuovo ormai in arrivo.

