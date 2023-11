Anche Gimenez nel radar rossonero: la lista dei pretendenti può allungarsi

Nella ricerca di un nuovo attaccante per il futuro, da affiancare a Giroud inizialmente con la speranza che ne possa ereditare il posto, è finito anche Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord che si sta mettendo in mostra già dalla scorsa stagione. In questa però ha iniziato a fare sul serio sia in Eredivisie che in Champions League: per questo la lista dei pretendenti del 22enne potrebbe allungarsi con grande velocità nelle prossime settimane.