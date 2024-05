Anche i tifosi del West Ham lanciano una petizione contro l'arrivo di Lopetegui

Dal Milan al West Ham, mister Julen Lopetegui sembra ormai essere passato di moda. La conferma arriva dalle colonne di The Guardian, che annunciano l'accordo imminente fra il tecnico spagnolo e gli Hammers per sostituire in panchina David Moyes. "Il West Ham è pronto a separarsi da David Moyes a fine stagione e le trattative con Lopetegui si stanno intensificando", si legge sul tabloid inglese.

Ebbene, la notizia non ha riscontrato grande successo tra i tifosi del club londinese, che hanno prontamente manifestato il loro disappunto nei confronti di Lopetegui con commenti di grande sfiducia e pessimismo. Addirittura, sempre in queste ore, dai medesimi fan del West Ham è stata lanciata una petizione online per dire ufficialmente no a Lopetegui: "West Ham say no to Lopetegui", è il nome della raccolta firme visibile su change.org. Un'iniziativa simile era stata lanciata circa una settimana fa dai tifosi del Milan, sempre contro Lopetegui: LEGGI QUI.