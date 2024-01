Anche il futuro di Jovic è in bilico: deciderà il Milan

Quest'estate il Milan dovrà fare i conti con il futuro dei propri attaccanti. Sia Olivier Giroud che Luka Jovic non sono certi di essere anche rossoneri anche l'anno prossimo. Se per il francese la questione è un pochino più complessa, dal momento che il numero 9 si trova bene a Milanello ma allo stesso tempo a 38 anni potrebbe voler provare un'esperienza più tranquilla in MLS, quella del serbo è più semplice.

Nel contratto di Luka Jovic c'è una clausola di rinnovo unilaterale in favore del club rossonero. Sostanzialmente se la dirigenza di via Aldo Rossi sarà convinta del serbo, farà scattare il rinnovo automatico. Viceversa il numero 15 si libererà a zero. Ecco perchè, per Jovic, i prossimi 5 mesi sono cruciali: si gioca letteralmente la conferma in rossonero.