Anche il Kun Aguero vuole esserci in Qatar: "Andrò al Mondiale con la Nazionale argentina"

"Andrò al Mondiale", parola di Sergio Aguero. L'ex attaccante argentino, ormai ritiratosi dal calcio giocato per problemi cardiaci, ha confessato a TyC Sports la sua voglia di seguire da vicino l'Albiceleste in Qatar: "Andrò al Mondiale, questo è certo. Poi bisogna vedere con quale ruolo... Ho incontrato il presidente della Federazione argentina e abbiamo fatto una bella chiacchierata. Ho un buon rapporto coi compagni della Nazionale, voglio stare con loro e cercare di aiutarli durante la Coppa del Mondo. In queste settimane successive al ritiro mi sono arrivate diverse offerte, ma oggi voglio solo restare tranquillo e trovare con calma il ruolo che fa per me", le parole del Kun.