Anche l'Empoli vuole rifare il suo stadio: incontro con Abodi per la ristrutturazione

(ANSA) - EMPOLI, 21 MAG - Nel pomeriggio una delegazione dell'Empoli Fc ha incontrato a Roma, al Ministero dello Sport, il gruppo di lavoro del Comitato Interistituzionale creato per la riqualificazione degli stadi in vista di Euro 2032. Nell'incontro il club toscano ha esposto il progetto di riqualificazione delllo stadio di Empoli 'Carlo Castellani-Computer Gross Arena', che sarà presentato entro il mese di giugno all'amministrazione comunale, proprietaria dell'impianto per procedere secondo l'iter del 'project financing'. Le parti si sono confrontate sugli strumenti che il governo mette disposizione delle società sportive. Al tavolo c'erano per l'Empoli il direttore operativo Gianmarco Lupi, con il consulente della società Luca Lotti e Marco Messina, responsabile della società che cura il project financing della riqualificazione dello stadio.

Dall'altra parte del tavolo il ministro dello Sport Andrea Abodi oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Figc, di Cassa Depositi e Prestiti, del Credito Sportivo, del gruppo assicurativo-finanziario Sace specializzato nel sostegno alle imprese, della società Investimenti Immobiliari Italiani e di Sport e Salute. L'opera prevede il rifacimento a tappe dell'impianto comunale partendo prima dalle due curve per poi procedere, in ultima istanza, allo spostamento della tribuna principale senza andare a toccare il settore Maratona, che è la struttura più recente. Il progetto vedrà la partecipazione di Computer Gross - attuale main sponsor del club - e altri partner che affiancheranno la società toscana. (ANSA).