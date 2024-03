Anche l'Inter eliminata: ai quarti di Champions nessuna italiana. Le qualificate

Con la conclusione della sfida del Metropolitano ai calci di rigore e il passaggio del turno dell'Atletico Madrid ai danni dell'Inter si completa a tutti gli effetti il quadro con le compagini qualificate ai quarti di finale di Champions League.

I Colchoneros si aggiungono alle sette già qualificate e certificano una supremazia della Spagna in questa edizione del torneo, visto che la Liga ha ben tre squadre ai quarti. Seguono Inghilterra e Germania con due ciascuna, una per la Francia. Amara la campagna Champions delle italiane: tutte eliminate le squadre della Serie A che avevano preso il via.

LE 8 SQUADRE QUALIFICATE ALLA CHAMPIONS LEAGUE

Arsenal (Inghilterra)

Atletico Madrid (Spagna)

Barcellona (Spagna)

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Manchester City (Inghilterra)

Paris Saint-Germain (Francia)

Real Madrid (Spagna)