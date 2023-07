Anche la Juve ha sondato Morata: lo spagnolo ha risposto che è "avantissimo" con la Roma

Venerdì scorso la Juventus ha sondato il terreno per Alvaro Morata per capire se l'attaccante dell'Atletico Madrid fosse eventualmente disposto a tornare a Torino. Lo spagnolo però ha risposto che è "avantissimo" con la Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti è infatti la prima scelta per José Mourinho.

L'ex Real Madrid costa circa 12 milioni di euro, grazie ad un gentlemen's agreement raggiunto al momento del rinnovo con i Colchoneros, più una quarantina lordi in 4 anni. Pinto ha già parlato con Andrea Berta, direttore tecnico dell'Atletico, chiedendo tempo: deve trovare i soldi per l'investimento. Intanto l'agente di Morata è a Roma, anche se per Inter e Milan resta un'opzione.