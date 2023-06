Anche la Lazio, oltre al Milan, sulle tracce di Openda del Lens

MilanNews.it

Non solo Milik, il casting per rinforzare l'attacco della Lazio ad oggi comprende anche diversi altri nomi. Li elenca il Corriere dello Sport di questa mattina, secondo il quale i biancocelesti sarebbero rimasti colpiti dall'exploit col Rens di Lois Openda, valutato 20 milioni di euro e cercato anche dal Milan.

A Sarri è piaciuto molto pure Santiago Gimenez, che col suo Feyenoord ha sfidato proprio la Lazio in Europa League segnando tre reti in due partite (stesso costo di Openda). In Italia, infine, c'è la solita pista che porta ad Andrea Pinamonti, appena riscattato dal Sassuolo e valutato all'incirca sempre 20 milioni.