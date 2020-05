Anche la UEFA studia il proprio protocollo medico. Sul modello della Bundesliga

Anche la UEFA, che attende risposte dalle singole federazioni ma ha allargato i tempi, è al lavoro su un protocollo medico per la ripresa di Champions ed Europa League. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la base di partenza sarà quella dell’unico grande campionato che ha già ricominciato a giocare: la Bundesliga. Il protocollo europeo dovrebbe quindi essere molto simile a quello tedesco, per esempio con la previsione dell’isolamento del singolo giocatore, e non di tutto il gruppo squadra, in caso di nuovo contagio.