Anche Musah tra i candidati per una maglia da titolare contro il Newcastle

Secondo il Corriere dello Sport il Milan, oltre al possibile impiego di Chukwueze al posto di Pulisic, potrebbe cambiare qualcosa anche a centrocampo in vista della partita di domani pomeriggio contro il Newcastle in Champions League. Se per la Gazzetta sarebbe Pobega un nome possibile, il CorSport dice che è Yunus Musah ad avere possibilità di scendere in campo dal primo minuto. Anche se siamo ancora nell'alveo delle ipotesi e non delle certezze.