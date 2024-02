Anche nell'altro anticipo è 0-0: Empoli e Genoa non si fanno male

Pareggio senza particolari sussulti quello del Castellani fra Empoli e Genoa. Uno 0-0 caratterizzato da poche occasioni da gol nitide, soprattutto nel primo tempo. Il Genoa esulta con Sabelli, ma l'arbitro Feliciani annulla dopo una mischia confusa in area di rigore, mentre per gli azzurri è Cambiaghi il più pericoloso pur senza particolari pensieri per Caprile.

Nella ripresa è ancora Cambiaghi ad impensierire il Genoa, con un palo in apertura di secondo tempo sotto gli occhi del ct Luciano Spalletti. Il Genoa fatica a creare trame di gioco, l'Empoli si affida alle folate dei suoi giocatori offensivi pur senza particolari pericoli alla difesa avversaria. Al 77' ecco l'esordio italiano per Vitinha, fiammante nuovo acquisto del Grifone nel mercato di gennaio, al posto di uno spento Mateo Retegui. Il tempo a disposizione però è poco ed il portoghese non riesce ad incidere come vorrebbe. Il sussulto più grande in ottica Genoa lo regala Spencer, ma il suo colpo di testa viene respinto sulla linea di porta da Luperto, piazzato ottimamente al lato di Caprile.

La partita scivola via fino al 90esimo, con Gudmundsson che è protagonista dell'ultimissima occasione ma Caprile è bravissimo a deviare in calcio d'angolo. Col punto guadagnato, l'Empoli riesce ad agganciare Cagliari e Hellas a quota 18, mentre il Genoa prosegue la propria marcia a pari punti col Monza a quota 29.