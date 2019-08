Anche Pirlo e Toni al Master allenatori

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Ci saranno anche due campioni del mondo del 2006 a Berlino, Andrea Pirlo e Luca Toni, fra i partecipanti al Master per allenatore di 1/a Categoria-Uefa Pro. Con loro tanti volti noti ai tifosi italiani si siederanno sui banchi di Coverciano per ottenere il patentino. Il titolo permetterà di allenare squadre dei campionati di Serie A e B. Fra gli iscritti al corso c'è anche l'allenatrice della Nazionale femminile Under 17, Nazzarena Grilli, assieme a Cristian Chivu, Paolo Montero, Thiago Motta e Walter Samuel. Il corso Master, come da tradizione, prenderà il via a fine settembre e si concluderà a giugno 2020.