Anche se non c’erano più obiettivi, il Milan di quest’anno è riuscito a imitare un altro record negativo

Era difficile trovare motivazioni in una partita come quella contro il Torino. E infatti si è visto, fin troppo bene. Il ko subito poteva assumere i contorni della disfatta, non ci fosse stato un rigore (sacrosanto) a rendere la sconfitta più dignitosa. Il secondo posto aritmetico a rendere la trasferta inutile e un avversario motivato dalla necessità di rimanere agganciasto al treno dell'Europa e l'assenza di mordente si è vista nei gol subiti, A Torino il risultato finale è di 3-1 in quella che era l'ultima trasferta stagionale.

Record di gol subiti

Con la partita di ieri sera si aggiornano i numeri disastrosi registrati dalla difesa del Milan nel corso di questa stagione. Con le tre reti subite per mano del Torino salgono addirittura a 46 i gol concessi dalla formazione rossonera in campionato. I numeri parlano chiaro e condannano i ragazzi di Stefano Pioli, anche perché questa statistica fa sì che quella di quest’anno è una delle peggiori difese del Milan da inizio 21esimo secolo. Solo nel 2013/14 (49 gol subiti) e nel 2014/15 (50 gol subiti) sono stati registrati dati peggiori.

La precisazione di Pioli

Stefano Pioli, però, ci ha tenuto nel post partita di SkySport a sottolinare quello che è stata invece la stagione rossonera nella sua totalità in campionato: "Siamo stati i migliori dei normali quest'anno perchè c'è una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario. Noi abbiamo fatto meglio delle altre. Oggi potevamo fare di più, ma non è una questione di alternative, oggi il Torino ha messo in campo qualcosa in più di noi".