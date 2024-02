Ancora gol ed assist per l'eterno Giroud: solo altri 3 in Europa ai livelli del francese

Statistica di Opta che evidenzia come Olivier Giroud sia uno dei quattro giocatori dei maggiori cinque tornei europei 2023/24 con almeno otto gol all’attivo (11 per lui) e almeno otto assist: gli altri sono Salah, Watkins e Sanè. Il francese a Frosinone ha segnato la rete del provvisorio 0-1 e firmato l'assist per Matteo Gabbia del 2-2.