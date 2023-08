Ancora un allenamento intenso per Maignan sotto gli occhi e le urla di Tony Roberts

Qualche settimana fa il parco dei preparatori dei portieri del Milan si è arricchito di un nuovo volto, Tony Roberts dal Wolverhampton.

Figura che è diventata subito centrale a Milanello per Maignan, Sportiello e Mirante, come dimostrano i vari contributi video che il club pubblica sui social. In calce all'articolo l'ultimo in ordine di tempo, con il numero 16 rossonero impegnato in un esercizio che allena agilità ed esplosività con Roberts che lo motiva a gran voce.