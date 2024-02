Ancora un esordio per la 4^ maglia: i precedenti dei rossoneri con lo speciale kit

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona. Dobbiamo dirlo: i rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Che la qualità di gioco del Milan sia migliorata è sotto gli occhi di tutti, nonostante le vittorie contro Udinese e Frosinone siano arrivate al termine di rimonte di cuore e rabbia. Dispiace per tutti i tifosi scaramantici, ma in questo breve focus analizziamo quelle che sono state le ultime due uscite ufficiali del Milan con la 4^ maglia.

Infatti, nell'anno dello scudetto 2021-2022 i rossoneri giocarono contro il Bologna a San Siro con indosso lo speciale Kit Puma che vedeva le solite striscie rossonere inserite in un sfondo tutto bianco. Forse non una bellissima divisa e con un ricordo ancor meno positivo: il Milan pareggiò infatti 0-0. Nella passata stagione invece le cose andarono diversamente: a San Siro contro l'Atalanta il Milan vinse 2-0 grazie a Theo e Messias, sfoggiando l'iconica maglia rossonera a strisce quasi metalliche e con lo scudetto come elemento dominante.

Domenica contro il Napoli esordirà il nuovo kit che fondono le influenze punk, metal e grunge del brand streetwear di Los Angeles con la bellezza dell'architettura gotica di Milano. Il kit è disponibile in due colourway contrastanti, che simboleggiano il passaggio dal tramonto all'alba - black e pristine -, consentendo ai tifosi di incarnare lo spirito di AC Milan dal giorno alla notte e in tutti i continenti, da Milano a Los Angeles.