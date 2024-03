Andata ottavi Europa League: i risultati. Liverpool e Roma a valanga, rischia il Leverkusen

vedi letture

L'andata degli ottavi di Europa League e Conference League regala anche qualche sorpresa, oltre a risultati un po' scontati. Dilagano Liverpool e Marsiglia, mentre a sorpresa pareggia il Leverkusen in casa del Qarabag. Stesso risultato tra Benfica e Rangers, passa il Friburgo nel finale contro il West Ham. Nell'altra competizione, quella meno prestigiosa, spiccano le vittorie di Fenerbahce, Lille e Dinamo Zagabria. 0-0 tra Ajax e Aston Villa, così come tra Servette e Viktoria Plzen, ok il Molde contro il Club Brugge. Di seguito tutti i risultati del giovedì, inclusi quelli delle italiane, che hanno vinto tutte, mentre ha pareggiato mercoledì l'Atalanta:

EUROPA LEAGUE

Qarabag - Bayer Leverkusen 2-2

(26' Benzia (Q), 45'+2' Juninho (Q), 70' Wirtz (B), 90'+2' Schick (B)

Roma - Brighton 4-0

(13' Dybala, 43' Lukaku, 64' Mancini, 68' Cristante)

Sparta Praga - Liverpool 1-5

6' Mac Allister (L), 25' Nunez (L), 45'+3' Nunez (L), 46' aut. Bradley (S), 53' Diaz (L), 90'+4' Szoboszlai (L)

Benfica - Rangers 2-2

7' Lawrence (R), 45'+1' Di Maria rig. (B), 45'+5' Sterling (R), 67' Goldson aut. (R)

Friburgo - West Ham 1-0

81' Gregoritsch

Marsiglia - Villarreal 4-0

23' Veretout, 28' aut. Mosquera, 42' Aubameyang rig., 59' Aubameyang

Milan - Slavia Praga 4-2

34' Giroud (M), 36' Doudera (S), 44' Reijnders (M), 45'+1' Loftus-Cheek (M), 65' Schranz (S), 85' Pulisic (M)

Sporting CP - Atalanta 1-1

17' Paulinho (S), 39' Scamacca (A)