Andersson (ct Svezia): "Con Ibra ottimi rapporti, sarà rilevante per noi il ritorno in campo con il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"E' stata la prima volta da tanto tempo. Abbiamo contatti e non ci sono cose strane, abbiamo ottimi rapporto", così il ct della Svezia Andersson ha parlato dei contatti con Ibrahimovic, che non esclude un ritorno in Nazionale: "Uno Zlatan intero e sano, se ci arriva, che inizia a giocare nel Milan e si esibisce. Quindi è chiaro che è decisamente rilevante per noi. Le impressioni che ha fatto sul gruppo e il modo in cui ha contribuito sono state fantastiche per me".