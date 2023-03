Andersson (ct Svezia): "Zlatan può dare ancora moltissimo. Al Milan sta dando tanto"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Fotbollskanalen.se ha riportato le seguenti del ct della Svezia Andersonn su Zlatan Ibrahimovic: “Già tempo fa ho espresso il mio pensiero: se Zlatan è in forma ed in salute, anche se magari non in grado di poter iniziare dall’inizio, per ciò che dimostra come impegno e leadership è un calciatore che può dare ancora moltissimo. Anche al Milan, pur non giocando molto, sta dando tanto ai rossoneri. Mercoledì vedrete se ci sarà o no”.