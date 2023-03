Anniversario Astori, il fratello Bruno: "Pioli ci è stato molto vicino: rapporto costante in questi anni"

MilanNews.it

Nel giorno del quinto anniversario della tragica scomparsa di Davide Astori, il fratello Bruno è stato intervistato dal Corriere dello Sport, anche in merito all'Associazione lanciata in onore di Davide a cui partecipa attivamente anche l'allenatore rossonero Stefano Pioli. Sull'allenatore del Milan, Bruno Astori ha detto: "In questi anni Stefano ci è stato molto vicino. Ci siamo tenuti in costante rapporto perché lo reputo una persona con valori del tutto coerenti con quelli di Davide. Queste coincidenze mi fanno pensare che mio fratello ci stia dando una mano a portare avanti ciò che ha lasciato"