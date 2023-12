Anno da record per i procuratori: i milioni incassati dalle commissioni

Come viene riportato da più parti oggi sulle principali testate sportive, la Fifa ha pubblicato il report datato 2023 sugli agenti, dal titolo: "Report sugli agenti calcistici nei trasferimenti internazionali”. Si regista una cifra record per quanto riguarda le commissioni, che sono davvero lievitate nell'ultimo anno solare: si parla di 808 milioni di euro. Un primato che polverizza quello precedente che era stato registrato pre-covid e si attestava sui 597,1 milioni di euro. Chiaramente, sul report di quest'anno, hanno influito trasferimenti importantissimi come quello di Bellingham e Harry Kane.

Dato ancor più significativo è che questi 800 milioni rappresentano il 10% della spesa complessiva del club sul mercato: la Gazzetta dello Sport esemplifica dicendo che per ogni 10 milioni spesi da un club, 1 va a finire fuori dal giro delle società.